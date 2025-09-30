विदाई के बाद फिर से लौटा मानसून..? इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर से मानसून की विदाई हो चुकी है.. मौसम विभाग मानसून की विदाई की पुष्टि कर चुका है.. लेकिन उसने विदाई के बाद फिर से एंट्री मार ली है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्‍थान में एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक अगले पांच दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। कुछ राज्यों में तो अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताकर यलो अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, विभाग ने बिजली से सावधान रहने की भी अपील की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चलने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्‍थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।