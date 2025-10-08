Patrika LogoSwitch to English

Bilaspur Landslide : चलती बस पर गिरा पहाड़, लापरवाही ने ली 18 की जान

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले पांच दिन से बसंद की इस पहाड़ी पर पत्थर गिरने लगे थे। कई बार गाड़ियां रूक-रूककर गुजर रही थी। फिर भी प्रशासन ने कोई चेतावनी जारी नहीं की।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 08, 2025

मानसून में प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में एक और विपदा आई। बिलासपुर के झंडूता इलाके में भल्लू पुल के पास मंगलवार देर रात भूस्खलन हुआ। जिसकी चपेट में यात्रियों से भरी बस आ गई। पहाड़ों का मलबा मौत बनकर आया और चलती बस के ऊपर गिर गया। भूस्खलन की चपेट में आने से बस में सवार यात्री भी उसकी चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस में 30 लोग सवार थे। फिलहाल 18 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस पूरी तरह मलबे में दब गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मलबे से शव बरामद किए। बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर करीब आठ दिन पहले ही सड़क के पास की पहाड़ी में दरार आने की सूचना विभाग को दी गई थी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया था, लेकिन एहतियातन कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा हो गया।

Published on:

08 Oct 2025 02:50 pm

Patrika Site Logo

