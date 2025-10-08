Bilaspur Landslide : चलती बस पर गिरा पहाड़, लापरवाही ने ली 18 की जान

मानसून में प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में एक और विपदा आई। बिलासपुर के झंडूता इलाके में भल्लू पुल के पास मंगलवार देर रात भूस्खलन हुआ। जिसकी चपेट में यात्रियों से भरी बस आ गई। पहाड़ों का मलबा मौत बनकर आया और चलती बस के ऊपर गिर गया। भूस्खलन की चपेट में आने से बस में सवार यात्री भी उसकी चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस में 30 लोग सवार थे। फिलहाल 18 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस पूरी तरह मलबे में दब गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मलबे से शव बरामद किए। बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर करीब आठ दिन पहले ही सड़क के पास की पहाड़ी में दरार आने की सूचना विभाग को दी गई थी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया था, लेकिन एहतियातन कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा हो गया।