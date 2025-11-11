दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV, 6.51 PM और दहल गई दिल्ली.. दिल दहला देगा मंजर

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच में अब सीसीटीवी फुटेज निर्णायक सबूत के तौर पर सामने आया है। इस एक्सक्लूसिव फुटेज में विस्फोट के ठीक बाद मची जबरदस्त भगदड़ और अफरा-तफरी का भयावह मंजर कैद हुआ है। पहले घटना का समय लगभग 6:55 या 7:00 बजे के आसपास बताया जा रहा था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के कोने में दिख रही टाइमिंग ने जांच एजेंसियों को धमाके का सटीक समय बता दिया है। फुटेज के अनुसार, ये ज़ोरदार विस्फोट शाम 6 बजकर 51 मिनट (6:51 PM) पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। ये फुटेज न केवल घटना के समय की पुष्टि करता है, बल्कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके जरिए वे हमलावरों की पहचान करने और घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, ब्लास्ट से ठीक पहले के CCTV फुटेज में एक सफेद रंग की I-20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। ये कार भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। कार में काला मास्क पहले ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि कार सवार आतंकी मोहम्मद उमर है।