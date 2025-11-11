Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV, 6.51 PM और दहल गई दिल्ली.. दिल दहला देगा मंजर

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सफेद रंग की कार उस इलाके से गुजर रही थी, जहां सड़क पर काफी भीड़-भाड़ थी। यातायात के बीच कार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, कार चला रहे शख्स ने अपना चेहरा मास्क से ढका था। फुटेज में कार पार्किंग में प्रवेश करते दिख रही है। जिसमें संदिग्ध हमलावर का हाथ खिड़की पर है। जांच एजेंसियां कार और मास्क पहने हुए ड्राइवर की पहचान करने में जुटी हैं।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 11, 2025

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच में अब सीसीटीवी फुटेज निर्णायक सबूत के तौर पर सामने आया है। इस एक्सक्लूसिव फुटेज में विस्फोट के ठीक बाद मची जबरदस्त भगदड़ और अफरा-तफरी का भयावह मंजर कैद हुआ है। पहले घटना का समय लगभग 6:55 या 7:00 बजे के आसपास बताया जा रहा था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के कोने में दिख रही टाइमिंग ने जांच एजेंसियों को धमाके का सटीक समय बता दिया है। फुटेज के अनुसार, ये ज़ोरदार विस्फोट शाम 6 बजकर 51 मिनट (6:51 PM) पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। ये फुटेज न केवल घटना के समय की पुष्टि करता है, बल्कि पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके जरिए वे हमलावरों की पहचान करने और घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, ब्लास्ट से ठीक पहले के CCTV फुटेज में एक सफेद रंग की I-20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। ये कार भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। कार में काला मास्क पहले ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि कार सवार आतंकी मोहम्मद उमर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 02:44 pm

Hindi News / National News / Videos / दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV, 6.51 PM और दहल गई दिल्ली.. दिल दहला देगा मंजर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Bihar 2nd Phase Chunav: कांग्रेस-भाजपा समर्थकों के बीच वोटिंग के दौरान जमकर हुई मारपीट, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट: पीएम मोदी का आया बयान, ‘सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, हमले के दोषियों को….’

PM Modi
राष्ट्रीय

दिल्ली धमाके से पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी से गहराई आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

राष्ट्रीय

निठारी सीरियल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, कहा- तुरंत रिहा करो, अगर…

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: EVM खराब होने से देरी से शुरु हुई वोटिंग, कहीं 45 मिनट तो कहीं 4 घंटे तक इंतजार करते रहे लोग

Bihar Elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.