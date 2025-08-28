मनीषा केस में नया मोड, विनेश फोगाट की अपील पर बवाल.!

भिवानी की टीचर मनीषा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां नायब सैनी सरकार ने मनीषा केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने मनीषा केस में गिरफ्तार युवकों को रिहा करने की मांग कर सभी को चौंका दिया है। दरअसल, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग की। शून्यकाल में विनेश फोगाट ने भिवानी की मनीषा केस मामले में 50 से अधिक युवाओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए सरकार को उन्हें रिहा करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य खराब न हो। वे अपराधी नहीं हैं और इसमें कुछ मीडिया कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इन सबको रिहा करना चाहिए।