निक्की हत्याकांड में नया मोड़, भाभी ने किया किसका पर्दाफाश ?

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड ने(Nikki Murder Case) पूरे देश को हिला कर रख दिया…इस मामले में नए टविस्ट सामने आ रहे है…इसी बीच अब निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का वीडियो सामने आया है…मीनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित के साथ 2016 में हुई(Nikki Bhati) थी…मिनाक्षी ने मीडिया के सामने निक्की और उसके घरवालों पर गंभीर आरोप लगाए है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप
Bihar Politics: मिथिला के ब्राह्मण नेताओं की कभी बिहार से लेकर केंद्र तक बोलती थी तूंती, एक तो ‘PM’ बनते-बनते रह गए!
162 km लंबे नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 3162 करोड़ मंजूर, 75 मिनट में तय होगा 3 घंटे का सफर
जज ने छोड़ा मुकदमा, कहा- सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नाम एक पार्टी के पक्ष में फैसला देने के लिए बना रहा था दबाव