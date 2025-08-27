निक्की हत्याकांड में नया मोड़, भाभी ने किया किसका पर्दाफाश ?

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड ने(Nikki Murder Case) पूरे देश को हिला कर रख दिया…इस मामले में नए टविस्ट सामने आ रहे है…इसी बीच अब निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का वीडियो सामने आया है…मीनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित के साथ 2016 में हुई(Nikki Bhati) थी…मिनाक्षी ने मीडिया के सामने निक्की और उसके घरवालों पर गंभीर आरोप लगाए है…