Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

निक्की हत्याकांड में नया मोड़, भाभी ने किया किसका पर्दाफाश ?

मिनाक्षी ने कहा कि मुझे भी दहेज के लिए पीटा जाता था, जब डिमांड पूरी न कर सकी तो छोड़ दिया गया…मुझे भी इंसाफ चाहिए….

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 27, 2025

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड ने(Nikki Murder Case) पूरे देश को हिला कर रख दिया…इस मामले में नए टविस्ट सामने आ रहे है…इसी बीच अब निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का वीडियो सामने आया है…मीनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित के साथ 2016 में हुई(Nikki Bhati) थी…मिनाक्षी ने मीडिया के सामने निक्की और उसके घरवालों पर गंभीर आरोप लगाए है…

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / National News / निक्की हत्याकांड में नया मोड़, भाभी ने किया किसका पर्दाफाश ?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप

राष्ट्रीय

Bihar Politics: मिथिला के ब्राह्मण नेताओं की कभी बिहार से लेकर केंद्र तक बोलती थी तूंती, एक तो ‘PM’ बनते-बनते रह गए!

राष्ट्रीय

162 km लंबे नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 3162 करोड़ मंजूर, 75 मिनट में तय होगा 3 घंटे का सफर

Maharashtra expressway
मुंबई

जज ने छोड़ा मुकदमा, कहा- सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नाम एक पार्टी के पक्ष में फैसला देने के लिए बना रहा था दबाव

राष्ट्रीय

Ganesh Chaturthi 2025: लालबागचा राजा से लेकर GSB गणपति तक, मुंबई के इन 5 पंडालों में जाकर जरूर करें बप्पा के दर्शन

Famous Ganpati Pandals in Mumbai
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.