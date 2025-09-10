Patrika LogoSwitch to English

रायबरेली में राहुल की नो एंट्री..! योगी के मंत्री ने काटा बवाल.. जानिए वजह

पीएम को गाली देने मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही।

भारत

Darsh Sharma

Sep 10, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के काफिले को मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोक लिया। वह समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पीएम को गाली देने मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही।

10 Sept 2025 10:23 pm

Hindi News / National News / Videos / रायबरेली में राहुल की नो एंट्री..! योगी के मंत्री ने काटा बवाल.. जानिए वजह

