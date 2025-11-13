अब लाल कार खोलेगी राज, दिल्ली ब्लास्ट का सबसे अहम सुराग

फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली धमाका केस में एक अहम सुराग पकड़ा है। पुलिस ने खंडावली गांव के पास से लाल रंग की ईकोस्पोर्ट कार बरामद की है, जो मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी बताई जा रही है। यह वही नेटवर्क है, जिसके संबंध में पहले डॉ. मुज़म्मिल के घर से 360 किलो विस्फोटक मिले थे। कार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस को इससे कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एनआईए और दिल्ली पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। पूरे एनसीआर क्षेत्र में अलर्ट जारी है, और सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के नेटवर्क और गतिविधियों पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं।