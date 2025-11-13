Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अब लाल कार खोलेगी राज, दिल्ली ब्लास्ट का सबसे अहम सुराग

जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस धमाके को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि कश्मीर का रहने वाला मेडिकल प्रोफेशनल डॉ. उमर उन नबी ही था। जिसकी मौत धमाके में ही हो गई थी। पुलवामा स्थित उसके परिवार से लिए गए सैंपल से डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि हो गई कि वही हमलावर था।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 13, 2025

फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली धमाका केस में एक अहम सुराग पकड़ा है। पुलिस ने खंडावली गांव के पास से लाल रंग की ईकोस्पोर्ट कार बरामद की है, जो मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी बताई जा रही है। यह वही नेटवर्क है, जिसके संबंध में पहले डॉ. मुज़म्मिल के घर से 360 किलो विस्फोटक मिले थे। कार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस को इससे कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एनआईए और दिल्ली पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। पूरे एनसीआर क्षेत्र में अलर्ट जारी है, और सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के नेटवर्क और गतिविधियों पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / National News / Videos / अब लाल कार खोलेगी राज, दिल्ली ब्लास्ट का सबसे अहम सुराग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

मुकुल रॉय को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, दलबदल मामले में विधायकी रद्द, जानें क्या हैं नियम

राष्ट्रीय

Delhi Blast: ED के निशाने पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, फंडिंग की जांच के आदेश

Al Falah University
राष्ट्रीय

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

Delhi Blast: जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उमर, उसने भी किया था फर्जीवाड़ा, अब मिला नोटिस

अल-फलाह विश्वविद्यालय को NAAC ने जारी किया नोटिस
राष्ट्रीय

‘मेरा भाई बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया…डॉ. मुजम्मिल को किराए का कमरा देने वाला मौलवी के भाई का बयान

Mohammad Shahabad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.