फंदे पर लटका मिला बेटा, सदमे में मां को आया हार्ट अटैक: एक रात में उजड़ गया पूरा परिवार

CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम... खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत(photo-patrika)
बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दमड़िया इलाके में अपने बेटे की मौत को सहन नहीं कर सकी महिला और हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई है। एक ही रात में पूरा परिवार उजड़ गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गर्दनीबाग थाना इलाके के दमड़िया में शक्रवार की रात एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अपने बेटे को फंदे से झूलता देख मां इस हादसे को सहन नहीं कर सकी। रोते-बिलखते हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, छोटू मियां पटना के एक होटल में काम करता था और उसे नशे की लत थी। जब भी वह आता था तो तनाव और कलह का माहौल बन जाता था। बड़ा बेटा मोहम्मद वाजिद अपने भाई की इस आदत और घर की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरे तनाव में रहता था।
शुक्रवार की देर रात इसी मानसिक दबाव में आकर मोहम्मद वाजिद ने घर में सुसाइड कर लिया। इस दौरान जब मां शाहनाज ने बेटे को फंदे से झूलता देखा तो वह बेसुध हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब सुध में आईं तो बेटे के शव से लिपटकर रोने लगीं और उसी दौरान उसे तेज हार्ट अटैक आ गया।
लोगों ने आनन-फानन में दोनों को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहल्ले वाले भी स्तब्ध हैं। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर, स्थानीय लोग इस घटना के पीछे नशे की लत को ही कारण बता रहे हैं। लोगों का कहना है नशे की लत के कारण एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया।
