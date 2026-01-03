फंदे पर लटका मिला बेटा, सदमे में मां को आया हार्ट अटैक: एक रात में उजड़ गया पूरा परिवार

बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दमड़िया इलाके में अपने बेटे की मौत को सहन नहीं कर सकी महिला और हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई है। एक ही रात में पूरा परिवार उजड़ गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गर्दनीबाग थाना इलाके के दमड़िया में शक्रवार की रात एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अपने बेटे को फंदे से झूलता देख मां इस हादसे को सहन नहीं कर सकी। रोते-बिलखते हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई है।