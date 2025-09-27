Patrika LogoSwitch to English

विजय थलापति की रैली में भगदड़, 35 से ज्यादा की मौत, कई घायल

भगदड़ की घटना तब हुई जब विजय करूर में भाषण दे रहे थे. टीवीके प्रमुख ने अपना भाषण बीच में रोक दिया और कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें दीं. उन्होंने भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का आग्रह किया. इस दौरान, रैली में 9 साल की एक बच्ची लापता हो गई, जिसे तलाशने के लिए विजय ने कार्यकर्ताओं से मदद मांगी

भारत

image

Darsh Sharma

Sep 27, 2025

टीवीके नेता विजय की रैलियों में उमड़ रही भीड़ और प्रशासन द्वारा अनुमति देने को लेकर की जा रही खींचतान के बीच शनिवार को करूर में एक दुखद हादसे में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये सभी विजय की रैली में शामिल होने आए थे और कथित रूप से दम घुटने से इनकी मौत हुई है। इन सभी को मृत अवस्था में ही करूर सरकारी अस्पताल लाया गया। इसी तरह चालीस से अधिक जने अचेत हैं जिनका सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि वे करूर के लिए निकल चुके हैं। घायलों को अस्पतालों में दाखिल कराया है। सेलम व आस-पास के जिलों से विशेषज्ञों की टीम को करूर रवाना कर दिया गया है। उनके अनुसार अस्पताल लाए गए सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मृतकों में छह बच्चे, नौ पुरुष और सोलह महिलाएं हैं। इन सभी के पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है। हमारा फिलहाल फोकस अस्पताल में भर्ती लोगों को बचाना है, जिनकी हालत नियंत्रण में बताई गई है। वहीं, तिरुचि से स्कूल शिक्षा मंत्री अन्बिल महेश ने भी हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे भी सीएम के आदेश पर करूर जा रहे हैं।

Updated on:

27 Sept 2025 10:59 pm

Published on:

27 Sept 2025 10:58 pm

