भारत के खिलाफ मैच से पहले बढ़ गई पाकिस्तान की टेंशन.. खुल गई सारी पोल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत के खिलाफ अपना अगला मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले ही उनकी टेंशन जरूर बढ़ गई है। ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, जिसमें उन्होंने 20 ओवर्स में सिर्फ 160 रनों का स्कोर बनाया, एक समय पाकिस्तानी टीम 180 या उससे अधिक का स्कोर बनाते हुए दिख रही थी, लेकिन अंतिम ओवर्स उनकी टीम उम्मीद के अनुसार तेजी से रन बनाने में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में अब पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं।