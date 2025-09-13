Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत के खिलाफ मैच से पहले बढ़ गई पाकिस्तान की टेंशन.. खुल गई सारी पोल

दुबई के मैदान पर खेले गए ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी में सिर्फ मोहम्मद हैरिस ने 66 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने कुल 43 गेंदों का सामना किया। इसके अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हो सका। ओमान के गेंदबाजों के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे लेकिन वह इसमें सफल होते नहीं दिखाई दिए, ऐसे में भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पहले उनकी टीम के लिए एक बड़ी टेंशन की बात जरूर, जिसमें पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की गेंदों का सामना करना होगा।

भारत

Darsh Sharma

Sep 13, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत के खिलाफ अपना अगला मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले ही उनकी टेंशन जरूर बढ़ गई है। ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, जिसमें उन्होंने 20 ओवर्स में सिर्फ 160 रनों का स्कोर बनाया, एक समय पाकिस्तानी टीम 180 या उससे अधिक का स्कोर बनाते हुए दिख रही थी, लेकिन अंतिम ओवर्स उनकी टीम उम्मीद के अनुसार तेजी से रन बनाने में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में अब पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 11:23 pm

Hindi News / National News / Videos / भारत के खिलाफ मैच से पहले बढ़ गई पाकिस्तान की टेंशन.. खुल गई सारी पोल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

कम्प्यूटर क्लास में चल रहा था गंदा खेल, बच्चों को दे रहे थे पढ़ाई के साथ जॉब का ऑफर

राष्ट्रीय

PM मोदी और उनकी मां से जुड़े AI वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन, कांग्रेस पर दर्ज हुई FIR

राष्ट्रीय

नवरात्रि से पहले माता वैष्णो के भक्तों के लिए बड़ी खबर, श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे मां के दर्शन

राष्ट्रीय

बॉस ने नौकरी से निकाला तो शराबी कर्मचारी रोज ऑफिस आकर करता था हंगामा, मौका मिलते ही उठाया ये खौफनाक कदम

राष्ट्रीय

PM मोदी की भूपेन हजारिका को भावुक श्रद्धांजलि, गुवाहाटी में कही ये दिल छूने वाली बात

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.