Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ 2025: श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती वर्ष पर विशेष, पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का शानदार आगाज

Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ 2025: कार्यक्रम में ‘'भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका- अवसर और चुनौतियां’' विषय पर अतिथि वक्ता उद्बोधन किए गए हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि हैं। समारोह की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे।

भारत

Kripa Shankar Sharma

Sep 19, 2025

Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ 2025 Live:पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश (Shri Karpoor Chandra Kulish Ji) की जन्मशती वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में लखनऊ में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आगाज हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार भवन में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें ‘’भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका- अवसर और चुनौतियां’’ विषय पर अतिथि वक्ता उद्बोधन किए गए हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि हैं। समारोह की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने मुख्य वक्ता के रूप में लोगों को संबोधित किया । विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और समाजसेवी एवं उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) उपस्थित रहीं। इस मंच पर लोकतंत्र और मीडिया के बदलते रिश्ते, उसकी चुनौतियों और अवसरों पर गहन विमर्श किया गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 04:30 pm

Hindi News / National News / Videos / Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ 2025: श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती वर्ष पर विशेष, पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का शानदार आगाज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

नेपाल प्रदर्शन के दौरान किसने चलवाई Gen-Z पर गोलियां? केपी ओली ने कहा- मैंने नहीं दिए थे आदेश

Nepal Gen-Z Protest
राष्ट्रीय

दशहरा की छुट्टी में बड़ा अपडेट: इस राज्य में हुआ बदलाव, जानें वजह

राष्ट्रीय

वोट चोरी न भी हो तो क्या इससे गरीबी, बेरोजगारी हट जाएगी? राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का सवाल

Patrika Special News

DUSU Election 2025: कौन है ABVP की लहर के बीच एक पद जीत कर NSUI की इज्जत बचाने वाले राहुल झांसला

Delhi University new Vice President Rahul Jhansala
राष्ट्रीय

‘मनमोहन सिंह ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को PM हाउस में खिलाई थी बिरयानी’, BJP ने किया बड़ा दावा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.