Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ 2025: श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्मशती वर्ष पर विशेष, पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का शानदार आगाज

Patrika ΚΕΥΝΟΤΕ 2025 Live:पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश (Shri Karpoor Chandra Kulish Ji) की जन्मशती वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में लखनऊ में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आगाज हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार भवन में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें ‘’भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका- अवसर और चुनौतियां’’ विषय पर अतिथि वक्ता उद्बोधन किए गए हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि हैं। समारोह की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने मुख्य वक्ता के रूप में लोगों को संबोधित किया । विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और समाजसेवी एवं उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) उपस्थित रहीं। इस मंच पर लोकतंत्र और मीडिया के बदलते रिश्ते, उसकी चुनौतियों और अवसरों पर गहन विमर्श किया गया है।