खेसारी लाल यादव के समर्थन में आए पवन सिंह..! ‘नचनिया’ पर कह दी ये तगड़ी बात

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार चुनावी मैदान में कई भोजपुरी कलाकार भी हैं। इस बीच भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने राजद के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। पवन सिंह ने कहा, “मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसे टाल नहीं सकता लेकिन मेरी ओर से उनके(खेसारी लाल यादव) लिए शुभकामनाएं हैं, खुश रहें, मस्त रहें। दरअसल, भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव के छपरा विधानसभा सीट से राजद द्वारा टिकट दिए जाने और उनके लिये प्रचार करने पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पवन सिंह ने ‘नचनिया’ शब्द को लेकर भी रिएक्शन दिया. दरअसल, मीडिया की तरफ से खेसारी लाल द्वारा ‘नचनिया’ कहे जाने को लेकर सवाल किया गया. जिस पर पवन सिंह ने कहा, भोजपुरी या हिंदी ऐसी भाषा है, जिसका करीब-करीब डबल मीनिंग निकाल सकते हैं. अगर किसी का जुबान फिसल गया या फिर ‘नचनिया’ शब्द निकल गया तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए. ‘नचनिया’ कोई खराब शब्द थोड़े है. भगवान शंकर ने भी नृत्य किया था, तो उनको क्या बोलेंगे.