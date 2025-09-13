मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने पहली बार जनता से किया ये वादा

हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर आए पीएम मोदी ने यहां सात हजार करोड़ की सौगात दी। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुख है कि हिंसा ने इस इलाके को अपनी चपेट में लिया। उम्मीद और विश्वास की नई सुबह दस्तक दे रही है। कुकी और मैतई के बीच बातचीत की शुरुआत हुई है। लोग शांति का रास्ता चुन रहे हैं। दशकों से चल रहे कई विवाद खत्म हो रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़ें। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं. भारत सरकार आपके साथ है। पीएम ने कहा कि मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बेघर परिवारों के लिए 7 हजार नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है और विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।