5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लोकसभा में पीएम मोदी पर होने वाला था हमला.! स्पीकर ओम बिरला का चौंकाने वाला दावा

बिरला ने दावा किया कि लोकसभा के चैंबर में विपक्ष के सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं था। हालांकि स्पीकर के दावों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी स्पीकर को आगे कर छुपना चाहते हैं।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Feb 05, 2026

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया है कि लोकसभा में बुधवार को पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। लिहाजा, उन्होंने पीएम मोदी से सदन में ना आने का आग्रह किया। बिरला के इस चौंकाने वाले दावे के साथ ही देश की सियासत में उबाल आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में पीएम मोदी के साथ कुछ होने वाला था या फिर ये डेमेज कंट्रोल था। क्या वाकई विपक्ष इस हद तक उतर सकता था.? स्पीकर बिरला का दावा पीएम मोदी पर डरकर भागने का आरोप लगाने वाले विपक्ष को असहज कर रहा है। बिरला ने दावा किया कि लोकसभा के चैंबर में विपक्ष के सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं था। हालांकि स्पीकर के दावों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी स्पीकर को आगे कर छुपना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 11:02 pm

Hindi News / National News / Videos / लोकसभा में पीएम मोदी पर होने वाला था हमला.! स्पीकर ओम बिरला का चौंकाने वाला दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM पद पर खतरा! सुनील तटकरे के बयान ने राजनीतिक गलियारों में मचाई खलबली

Sunetra Pawar
राष्ट्रीय

दिल्ली-मुंबई-गुजरात से घर लौटने वाले ध्यान दें! होली पर चलाई जाएंगी 94 स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट चार्ट

Indian Railways big decision Rajasthan 50 pairs trains added Additional coaches in February
राष्ट्रीय

Silver Price में महा-गिरावट: 24 घंटे में मची तबाही, सोना-चांदी धड़ाम; निवेशकों के उड़ गए होश

Gold Silver Rate
कारोबार

मेघालय कोयला खदान विस्फोट में 16 की मौत: PM मोदी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान, CM संगमा ने दिए जांच के आदेश

Coal mine explosion in Meghalaya
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को रद्द करने की मांग, प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

प्रशांत किशोर | patna NEET student death case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.