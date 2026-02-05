5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

बारिश, बर्फबारी और शीतलहर, इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट

मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Feb 05, 2026

उत्तर भारत(IMD) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले(Delhi NCR Weather Update) ली है…ठंड ने अचानक अपनी पकड़ मजबूत कर ली है…सुबह की शुरुआत(Uttarakhand Weather Update) धुंध की चादर से हो रही है…शाम होते-होते सिहरन बढ़ रही है…

Published on:

05 Feb 2026 01:58 pm

बारिश, बर्फबारी और शीतलहर, इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट

