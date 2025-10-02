दशहरा का होगा मजा खराब, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट.. रावण दहन पर संकट

नवरात्रि के खत्म होने के साथ ही अब देश के कई हिस्सों से मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। बुधवार को देशभर में कई जगह अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को कई राज्यों में दशहरा के दिन बारिश रावण दहन में खलल डालेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के सिस्टम के चलते कई राज्यों में झमाझम बादल बरसे। इसी बीच अब भारतीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में कई राज्यों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम प्रणालियों में बने दबाव के चलते अगले 72 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। आइए नज़र डालते हैं कि आने वाले 72 घंटों में किस राज्य में मानसून का असर दिखेगा। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 72 घंटों में राजस्थान के 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज गरज और हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।