Raipur: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भीषण आग, महत्वपूर्ण फाइलें खाक

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के शैलेंद्रनगर स्थित जिला शिक्षा कार्यालय (डीईओ) में 17 जनवरी की रात भीषण आग लग गई। पुलिस के मुताबिक डीईओ ऑफिस (DEO Offic) के स्टोर रूम में आग लगी, देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। देर रात तक आग को बुझा लिया गया। इस अग्निकांड में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नुकसान हुआ। आग की चपेट (Fire Incident) में आने से स्टोर रूम में रखे मध्याह्न भोजन योजना, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूलों की मान्यता और विभिन्न स्कूलों (School) से जुड़ी शिकायतों के महत्वपूर्ण रेकॉर्ड और गोपनीय दस्तावेज (Confidential Documents) जलकर राख हो गए। इसके अलावा कई विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित फाइलें भी नष्ट हो गई हैं। डीईओ (District Education Officer) ऑफिस में हादसे की वजह प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है।

