18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Raipur: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भीषण आग, महत्वपूर्ण फाइलें खाक

Chhattisgarh की राजधानी रायपुर के शैलेंद्रनगर स्थित डीईओ ऑफिस में आग लगने से स्टोर रूम में रखे मध्याह्न भोजन, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूलों की मान्यता और विभिन्न स्कूलों से जुड़ी शिकायतों के महत्वपूर्ण रेकॉर्ड जल गए।

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 18, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के शैलेंद्रनगर स्थित जिला शिक्षा कार्यालय (डीईओ) में 17 जनवरी की रात भीषण आग लग गई। पुलिस के मुताबिक डीईओ ऑफिस (DEO Offic) के स्टोर रूम में आग लगी, देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। देर रात तक आग को बुझा लिया गया। इस अग्निकांड में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नुकसान हुआ। आग की चपेट (Fire Incident) में आने से स्टोर रूम में रखे मध्याह्न भोजन योजना, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूलों की मान्यता और विभिन्न स्कूलों (School) से जुड़ी शिकायतों के महत्वपूर्ण रेकॉर्ड और गोपनीय दस्तावेज (Confidential Documents) जलकर राख हो गए। इसके अलावा कई विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित फाइलें भी नष्ट हो गई हैं। डीईओ (District Education Officer) ऑफिस में हादसे की वजह प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: ऐतिहासिक उपलब्धि का दावा, केंद्रों में हालात बेकाबू, तारीख बढ़ाएं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg fire accident

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

fire accident

fire incident

रायपुर

Published on:

18 Jan 2026 03:10 am

Hindi News / National News / Videos / Raipur: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भीषण आग, महत्वपूर्ण फाइलें खाक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

World Religion Day: दुनिया में बढ़ते ‘नॉन्स’, लेकिन भारत में आस्था की जड़ें अब भी मजबूत

World Religion Day
राष्ट्रीय

राजकोट की ‘निर्भया’ को मिला इंसाफ, 40 दिन में कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा

court news
राष्ट्रीय

ऑस्कर विजेता एआर रहमान का विवादित बयान, बॉलीवुड में सांप्रदायिकता पर शुरू हुई बहस

ar rahman
राष्ट्रीय

Himalayan Snowfall Crisis: उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की भारी कमी, जल संकट का खतरा

Himalayan Snowfall Crisis
राष्ट्रीय

चुनावी शंखनाद: तृणमूल कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाई हरी झंडी

pm modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.