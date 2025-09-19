Voter list controversy: क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला, वरिष्ठ भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप

Voter list controversy: BJP On Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul gandhi) ‘वोट चोरी’ से जुड़े नए सबूत पेश करने के बाद ही भाजपा खेमे में जबरदस्त हलचल पैदा हो गई, भाजपा उनके आरोपों का पूरजोर खंडन कर रही है, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी को क्या हो गया है? वह कितने झूठ बोलेंगे? वह तथ्यों को कितना तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे? मैं इससे भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन यह मेरी संस्कृति नहीं है, न ही यह मेरी पार्टी की संस्कृति है। आप देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं… 2023 से कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, और CID ​​उनके भीतर है। इसलिए, वे न तो अपना होमवर्क करते हैं और न ही कुछ समझते हैं… वह झूठे आरोप लगा रहे हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और यह राहुल गांधी का स्वभाव बन गया है। राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिराया है।” ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहना भाजपा का देखें ये वीडियो, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट