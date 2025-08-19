शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को बताया अंतरिक्ष का सच.. क्या हुई बातचीत, सामने आया वीडियो

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारत लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से कई सवाल भी किए हैं। जिसमें उन्होंने स्पेस स्टेशन में दिए गए अपने होमवर्क को लेकर भी शुभांशु शुक्ला से पूछा है। इस बातचीत का वीडियो सामने आया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि दुनियाभर में भारत के गगनयान मिशन को लेकर काफी रुचि है। दुनियाभर के शीर्ष वैज्ञानिक इसका हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। सोमवार शाम प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की अपनी अंतरिक्ष यात्रा, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के साथ समायोजन और कक्षीय प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों के बारे में अपने अनुभव भी साझा किए।