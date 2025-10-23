Patrika LogoSwitch to English

मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बोल, भड़के संतों ने दिया अल्टीमेटम

मौर्य ने कहा था कि अगर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर बन जाता, तो भारत दुनिया के गरीब देशों में शामिल नहीं होता।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 23, 2025

लक्ष्मी पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जिसे लेकर अयोध्या के संत समाज में आक्रोश है। संतों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग राक्षस है। मौर्य ने कहा था कि अगर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर बन जाता, तो भारत दुनिया के गरीब देशों में शामिल नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक चार हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? उन्होंने लोगों को अपनी पत्नी, जो ‘घर की लक्ष्मी’ है, की पूजा और सम्मान करने की सलाह दी। इस बयान पर अयोध्या के संतों ने बेहद तीखी और उग्र प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी, महंत राजू दास ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग “आतंकवादी मानसिकता” के हैं और समाज में “द्वेष और क्लेश” फैला रहे हैं। महंत राजू दास ने यहां तक कहा कि ऐसे व्यक्ति (मौर्य) को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनका “मुंह काला करके जूतों से स्वागत” किया जाना चाहिए।

Published on:

23 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / National News / Videos / मां लक्ष्मी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बोल, भड़के संतों ने दिया अल्टीमेटम

