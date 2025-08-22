तेज प्रताप यादव ने मचाई खलबली, लगाया बड़ा आरोप!

आरजेडी(RJD) से निष्कासित तेज प्रताप यादव(Tej Pratap Yadav) लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसी जयचंद ने उनके खिलाफ साजिश रची है…अब उन्होंने पांच परिवारों पर उनके खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया है…बिहार(Bihar Election 2025) के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, “5 लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह तहस-नहस किया…5 परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है… इन लोगों ने मेरे करियर पर दाग लगाने का काम किया है…मैं कोर्ट भी जाऊंगा और केस भी करूंगा…मुझे लगता है कि RSS – BJP से पैसा लेकर इन्होंने मेरी छवि खराब करने का काम किया है…