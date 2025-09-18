राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ को चुनाव आयोग ने किया फुस्सस.! हिल गई कांग्रेस.!

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोपों ने सियासी भूचाल ला दिया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले लगे आरोपों के बाद पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग का जवाब आया है। आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल के सभी आरोपों को गलत और आधारहीन ठहराया है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने इसको लेकर गलत जानकारी दी है। वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर डिलीट करने की असफल कोशिश हुई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने खुद FIR दर्ज करवाई। रिकॉर्ड के अनुसार चुनाव परिणामों में आलंद विधानसभा से 2018 में बीजेपी के सुबध गुट्टेदार जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल जीते।