राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ को चुनाव आयोग ने किया फुस्सस.! हिल गई कांग्रेस.!

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी हुई। हमने चोरी पकड़ ली। BLO ने देखा कि उनके रिश्तेदार का वोट डिलीट कर लिया गया था। उन्होंने पता लगाया तो पता चला पड़ोसी ने डिलीट किया। पड़ोसी ने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 18, 2025

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोपों ने सियासी भूचाल ला दिया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले लगे आरोपों के बाद पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग का जवाब आया है। आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल के सभी आरोपों को गलत और आधारहीन ठहराया है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने इसको लेकर गलत जानकारी दी है। वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर डिलीट करने की असफल कोशिश हुई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने खुद FIR दर्ज करवाई। रिकॉर्ड के अनुसार चुनाव परिणामों में आलंद विधानसभा से 2018 में बीजेपी के सुबध गुट्टेदार जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल जीते।

