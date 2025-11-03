रातों-रात मालामाल हुई भारतीय टीम, हर खिलाड़ी को मिलेंगे इतने करोड़.. क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा इनाम

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने पहली बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत की बेटियों पर इनामों की बारिश हो रही है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विजेता टीम के लिए खजाना खोल दिया है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप चैम्पियन भारत से लेकर 8वें नंबर की टीम तक सब पर पैसों की बारिश कर दी। आठ टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 122 करोड़ रुपए तय की गई थी। ये 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए पिछले संस्करण की तुलना में 297 प्रतिशत ज्यादा है। जहां कुल इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 30 करोड़ रुपये थी। महिला वर्ल्ड कप 2025 की इनाम राशि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2023 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 88 करोड़ रुपये प्राइज़ मनी के रूप में बांटा गया था।

वर्ल्ड कप विजेता भारत को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये क्रिकेट इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपए की इनामी राशि से 239 प्रतिशत अधिक है। वहीं, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 2022 में इंग्लैंड को मिली 6 लाख डॉलर यानि 5 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 273 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों और टीम के सपोर्ट स्टाफ के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई भारतीय टीम को प्राइज मनी के तौर पर 51 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात को कन्फर्म किया है। भारतीय महिला टीम को पहली बार इतनी इनामी राशि मिलने जा रही है।

कुल मिलाकर, ICC की तरफ से भारत को 43.10 करोड़ रुपये मिलेंगे। 40 करोड़ विजेता के, 2.20 करोड़ ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने के लिए और तीन मैच जीतने पर 90 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। ऐसे में भारत की बेटियां रातोंरात मालामाल हो गई है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। ये खिताब आने वाली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हरमनप्रीत की कप्तानी, टीम का संतुलन और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस ऐतिहासिक सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहा।