Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रातों-रात मालामाल हुई भारतीय टीम, हर खिलाड़ी को मिलेंगे इतने करोड़.. क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा इनाम

वर्ल्ड कप विजेता भारत को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये क्रिकेट इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है। बीसीसीआई भारतीय टीम को प्राइज मनी के तौर पर 51 करोड़ रुपए देगा।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 03, 2025

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने पहली बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत की बेटियों पर इनामों की बारिश हो रही है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विजेता टीम के लिए खजाना खोल दिया है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप चैम्पियन भारत से लेकर 8वें नंबर की टीम तक सब पर पैसों की बारिश कर दी। आठ टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 122 करोड़ रुपए तय की गई थी। ये 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए पिछले संस्करण की तुलना में 297 प्रतिशत ज्यादा है। जहां कुल इनामी राशि सिर्फ 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 30 करोड़ रुपये थी। महिला वर्ल्ड कप 2025 की इनाम राशि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2023 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 88 करोड़ रुपये प्राइज़ मनी के रूप में बांटा गया था।

वर्ल्ड कप विजेता भारत को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये क्रिकेट इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर यानि करीब 11 करोड़ रुपए की इनामी राशि से 239 प्रतिशत अधिक है। वहीं, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 2022 में इंग्लैंड को मिली 6 लाख डॉलर यानि 5 करोड़ रुपये की इनामी राशि से 273 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों और टीम के सपोर्ट स्टाफ के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई भारतीय टीम को प्राइज मनी के तौर पर 51 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात को कन्फर्म किया है। भारतीय महिला टीम को पहली बार इतनी इनामी राशि मिलने जा रही है।

कुल मिलाकर, ICC की तरफ से भारत को 43.10 करोड़ रुपये मिलेंगे। 40 करोड़ विजेता के, 2.20 करोड़ ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने के लिए और तीन मैच जीतने पर 90 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। ऐसे में भारत की बेटियां रातोंरात मालामाल हो गई है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। ये खिताब आने वाली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हरमनप्रीत की कप्तानी, टीम का संतुलन और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस ऐतिहासिक सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 03:30 pm

Hindi News / National News / Videos / रातों-रात मालामाल हुई भारतीय टीम, हर खिलाड़ी को मिलेंगे इतने करोड़.. क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा इनाम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तेजस्वी के ‘एक्सट्रीमिस्ट’ वाले बयान पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- वे आसमान में उड़ रहे हैं… बाबू जरा तुम…

राष्ट्रीय

अस्पताल में लापरवाही की हद पार, ऑपरेशन थियेटर की मेज से गिरकर गर्भवती महिला की मौत

Pregnant woman Death
राष्ट्रीय

Hyderabad Bus Accident: शादी से लौट रही 3 बहनों की मौत, मां पीट रही छाती, कह रही- कैसे जिऊंगी अब?

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 4 और 5 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Rain alert
राष्ट्रीय

‘अब तक 3 हजार करोड़ ठगे जा चुके, अगर अब भी…’ डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.