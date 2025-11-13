Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

धमाके का सबसे खतरनाक वीडियो, तबाही का खौफनाक मंजर!

दिल्ली में हुए कार ब्‍लास्‍ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Nov 13, 2025

सोमवार को लाल किला(Lal Quila Bomb Blast) के करीब हुए कार ब्‍लास्‍ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज(Delhi Blast New CCTV Video) सामने आया है…इस फुटेज को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना भयानक रहा होगा…इस फुटेज में देखा जा सकता है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन(Delhi Car Blast News) के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक ट्रैफिक सिग्नल पर जिस समय गाड़‍ियों की और ऑटो की लंबी लाइन लगी है, ठीक उसी समय एक जोरदार ब्‍लास्‍ट होता है…धमाके का यह खौफनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया…विस्फोट की जांच में शामिल अधिकारियों ने कहा कि उमर(Dr. Umar) और एक अन्य प्रमुख संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल गनई(Dr. Muzammil) ने 2021 में तुर्किये की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के ‘ओवरग्राउंड वर्कर’ से मुलाकात की थी…

Published on:

13 Nov 2025 01:45 pm

