बुलंदशहर में मची चीख-पुकार, सड़क पर बिखरी लाशें

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया… कासगंज से गोगाजी के दर्शन के लिए राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 43 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं, घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। ट्रक धान की भूसी लादकर जा रहा था। हादसे के बाद डीएम-एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।