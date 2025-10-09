Patrika LogoSwitch to English

फिर होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट!

मुंबई से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं

Jaishree Shekhawat

Oct 09, 2025

भारतीय मौसम विभाग(IMD) ने उत्‍तर भारत में मौसम(Uttarakhand Weather Update) बदलने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि दक्षिण भारत के कई प्रदेशों में अगले(Himachal Pradesh Weather Update) 4 से 5 दिनों तक मध्‍यम से तेज बारिश हो सकती है…दूसरी तरफ, देश की आर्थिक राजधानी(Maharashtra Weather Update) मुंबई से दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई(Delhi NCR Weather Update) हैं….वेदर एक्‍सपर्ट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सालक्‍लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन(Bihar Weather Update) इसके प्रभावी होकर बारिश कराने की संभावना फिलहाल नहीं है…

Published on:

09 Oct 2025 01:49 pm

Hindi News / National News / Videos / फिर होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट!

