बड़े हमले की कर रहे थे साजिश, 5 राज्यों से पकड़े 5 संदिग्ध आतंकी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, मुंबई और झारखंड सहित पांच राज्यों में छापेमारी कर, अब तक कुल पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।

Darsh Sharma

Sep 11, 2025

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, मुंबई और झारखंड सहित पांच राज्यों में छापेमारी कर, अब तक कुल पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।

11 Sept 2025 10:42 pm

