बड़े हमले की कर रहे थे साजिश, 5 राज्यों से पकड़े 5 संदिग्ध आतंकी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, मुंबई और झारखंड सहित पांच राज्यों में छापेमारी कर, अब तक कुल पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।