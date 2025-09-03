Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ट्रंप का टैरिफ अटैक, ‘कालीन भैया’ का कारोबार चौपट

भारत का कालीन दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखता है और उत्तर प्रदेश का भदोही तो 'कालीन सिटी' (bhadohi carpet market) के तौर पर मशहूर है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ का इस उद्योग पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यूपी के भदोही के कालीन कारोबारियों और निर्यातकों से बात की तो उनकी पीड़ा सामने आई…

भारत

Darsh Sharma

Sep 03, 2025

अमरीका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अमेरिका 50 प्रतिशत टैक्स वसूलेगा। इससे भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे और व्यापारियों को नुकसान होगा। तमाम क्षेत्रों में इसका असर पड़ रहा है और कालीन कारोबारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बता दें कि भारत का कालीन दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखता है और उत्तर प्रदेश का भदोही तो 'कालीन सिटी' (bhadohi carpet market) के तौर पर मशहूर है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ का इस उद्योग पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यूपी के भदोही के कालीन कारोबारियों और निर्यातकों से बात की तो उनकी पीड़ा सामने आई…

Published on:

03 Sept 2025 10:55 pm

Hindi News / National News / ट्रंप का टैरिफ अटैक, ‘कालीन भैया’ का कारोबार चौपट

