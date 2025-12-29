नए साल के मौके पर इन जगहों पर बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में चलेगी शीतलहर, धुंध के कारण दिल्ली में उड़ानें प्रभावित

उत्तराखंड में नववर्ष के जश्न के मौके पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं
IMD Alert: उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। कश्मीर घाटी में पारा माइनस में जा चुका है। झारखंड के 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी में भी पारा सामान्य से नीचे जा चुका है। बिहार में भी घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान के सीकर समेत कई जगहों पर भीषण ठंड पड़ रही है।
मौमस विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में 31 दिसंबर और नए साल के मौके पर बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में इस बढ़ोतरी से आम जनजीवन को कुछ राहत मिली है। दूसरी तरफ, गुलमर्ग में ठंड का असर अब भी बना हुआ है। यहां रात का तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं, चिल्लई कलां शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड का दौर 21 दिसंबर को शुरू हुआ है। यह 30 जनवरी को खत्म होगा।
उत्तर प्रदेश में तेज सर्दी के असर के कारण 1 से 12 वीं तक के स्कूलों में 1 जनवरी तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज यानी सोमवार सुबह 18 जिलों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 रही। हिमालय में बर्फबारी होने और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की एक्टिविटी ने मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ा दी है। यहां पारा 2.5 डिग्री पहुंच गया है, जो बीती रात मंदसौर में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, मंदसौर, खंडवा में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।
उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए आज कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी के निचले इलाके शामिल हैं। वहीं, 30 व 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी घना कोहरा छाया हुआ है। इन राज्यों के कई शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है।
दिल्ली में कोहरे और स्मॉग ने जीना मुहाल कर रखा है। कई स्थानों पर AQI 500 के करीब पहुंच गया है। इस वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार की सुबह भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 402 रहा। अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो जहांगीरपुरी की स्थिती सबसे खराब रही जहां का AQI 466 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि ITI शाहदरा की स्थिती भी बेदह खराब रही जहां AQI 438 रहा।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ीरो-विज़िबिलिटी वाले कोहरे के कारण लगभग 200 फ्लाइट्स लेट हो गईं, जबकि कुछ कैंसिल कर दी गईं। इसके चलते एक एडवाइज़री भी जारी की गई कि ऑपरेशन्स के लिए लो-विज़िबिलिटी प्रोसीजर लागू किए गए हैं।
