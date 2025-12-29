नए साल के मौके पर इन जगहों पर बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में चलेगी शीतलहर, धुंध के कारण दिल्ली में उड़ानें प्रभावित

मौमस विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में 31 दिसंबर और नए साल के मौके पर बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में इस बढ़ोतरी से आम जनजीवन को कुछ राहत मिली है। दूसरी तरफ, गुलमर्ग में ठंड का असर अब भी बना हुआ है। यहां रात का तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं, चिल्लई कलां शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड का दौर 21 दिसंबर को शुरू हुआ है। यह 30 जनवरी को खत्म होगा।