I Love Mohammad पर बवाल, पुलिस पर टूट पड़ी महिलाएं, नोच ली वर्दी

‘आई लव मोहम्मद’ (I Love Mohammad) विवाद के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदेश किया. इस दौरान उन्नाव जिले में ‘सर तन से जुदा’ के नारे भी लगाए गए. जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस ने 3 से 4 युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद बवाल हो गया था। पुलिस पर पथराव और हाथापाई की गई। महिलाओं ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी थी। प्रशासन ने 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 6 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।