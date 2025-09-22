Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

I Love Mohammad पर बवाल, पुलिस पर टूट पड़ी महिलाएं, नोच ली वर्दी

प्रशासन ने 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 6 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 22, 2025

‘आई लव मोहम्मद’ (I Love Mohammad) विवाद के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदेश किया. इस दौरान उन्नाव जिले में ‘सर तन से जुदा’ के नारे भी लगाए गए. जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस ने 3 से 4 युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद बवाल हो गया था। पुलिस पर पथराव और हाथापाई की गई। महिलाओं ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी थी। प्रशासन ने 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 6 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 10:59 pm

Hindi News / National News / Videos / I Love Mohammad पर बवाल, पुलिस पर टूट पड़ी महिलाएं, नोच ली वर्दी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

भारत में आतंक फैलाने वाले 5 सबसे ज़हरीले साँप: एक बार काटें तो बचना मुश्किल !

Most Venomous Snakes in India
राष्ट्रीय

सिंगर Zubeen Garg का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सीएम हिमंत सरमा ने बताई बड़ी वजह

राष्ट्रीय

रूस का लड़ाकू विमान एस्टोनिया में घुसने पर यूएन में आपात बैठक, मित्र भारत के लिए क्या हैं मायने ?

Russia-Estonia Airspace Violation
विदेश

पपीता रखने में मदद करो…बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया आरोपी, फिर 10 साल की बच्ची के साथ की दरिंदगी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: NDA में सीटों का कब होगा बंटवारा, चिराग पासवान ने बता दिया समय

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.