Krishna Janmashtami: घर बैठे देखें देश के प्रमुख मंदिर ! करें श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन !

Shri Krishan Bhajan LIVE: देशभर में आज जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) की धूम है और इसे लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। खास तौर पर मथुरा और वृंदावन (Vrindavan darshan) में भव्य समारोह की तैयारियां हैं और यहां का नजारा देखते ही बनता है। आप भी घर बैठे ही कीजिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा (Mathura Krishan Janam Bhumi),द्वारकाधीश, गुजरात, जगन्नाथ पुरी, और जयपुर के गोविंद देवजी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट (kripashankar sharma)
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
Janmashtami 2025: प्रेम मंदिर से लेकर उडुपी श्री कृष्ण मठ…देश में कहां-कहां हैं भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर
NCERT ने जारी किया मॉड्यूल, देश के विभाजन के लिए तीन पक्षों को बताया जिम्मेदार, छिड़ा सियासी संग्राम