Krishna Janmashtami: घर बैठे देखें देश के प्रमुख मंदिर ! करें श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन !

Krishna Janmashtami: आप भी घर बैठे ही कीजिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा (Mathura Krishan Janam Bhumi), द्वारकाधीश, गुजरात, जगन्नाथ पुरी, और जयपुर के गोविंद देवजी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन

भारत

Kripa Shankar Sharma

Aug 16, 2025

Shri Krishan Bhajan LIVE: देशभर में आज जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) की धूम है और इसे लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। खास तौर पर मथुरा और वृंदावन (Vrindavan darshan) में भव्य समारोह की तैयारियां हैं और यहां का नजारा देखते ही बनता है। आप भी घर बैठे ही कीजिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा (Mathura Krishan Janam Bhumi),द्वारकाधीश, गुजरात, जगन्नाथ पुरी, और जयपुर के गोविंद देवजी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट (kripashankar sharma)

Krishna Janmashtami: घर बैठे देखें देश के प्रमुख मंदिर ! करें श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन !

