करूर भगदड़ पर विजय थलापति का पहला रिएक्शन, बताया उस रात का सच, सीएम को सीधा चैलेंज

तमिलनाडू के करूर में टीवीके की सभा के दौरान मची भगदड़ के बाद अभिनेता से राजनेता बने विजय थलापति सभी के निशाने पर है। घटना के बाद से ही अब तक चुप्पी साधे बैठे विजय पर आरोपों की झड़ी लगी तो तीन दिन बाद उनका मौन टूटा है। विजय ने करूर भगदड़ पर पहला रिएक्शन वीडियो संदेश के जरिए दिया। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताया और अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की। विजय ने कहा कि वो इस घटना से गहरे सदमे में हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अपील करते हुए, उन्होंने अपने समर्थकों की बजाय ख़ुद को पेश किया। उन्होंने कहा, “सीएम साहब, अगर बदला लेना है तो मेरे साथ कुछ भी कर लो. उन्हें हाथ मत लगाना. मैं या तो घर पर रहूंगा या अपने ऑफिस में. मेरे साथ जो चाहो करो.”