गंदी-गंदी गाली और जेल का खतरा.! वीडियो के बाद अब ऑडियो लीक.! क्या मुश्किल में चंद्रशेखर.?

सुना आपने… ये कथित आवाज भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की है। सुनिए अपने विरोधियों को लेकर वो किस तरह से गाली गालौच कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को अपशब्द कह रहे हैं। 1 मिनट 42 सैकंड का ये ऑडियो खुद को चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड बताने वाली डॉ. रोहिणी घावरी ने शेयर किया है। हालांकि पत्रिका इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.. मगर ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न और धोखेबाजी का आरोप लगाया है और आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला हुआ है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का प्राइवेट वीडियो भी लीक किया था। जिसमें वो शराब की बोतल हाथ में लेकर रोते हुए दिखाई दे रहे थे। अब रोहिणी ने ये ऑडियो वायरल किया है। जिसमें वो ये दावा कर रही है कि चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और इसकी सुप्रीमो मायावती के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में जब चंद्रशेखर ने खुद के जेल जाने का खतरा बताया तो रोहिणी ने कहा कि आपको कोई जेल नहीं भेजेगा। आप बीजेपी की एसेट हो और बीजेपी आपको राजनीति में इस्तेमाल करेगी।