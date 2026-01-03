कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा, DA से लेकर ग्रेच्युटी तक पढ़ें पूरी डिटेल

अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) में शामिल कर्मचारियों और नई योजना से पहले बिना पेंशन रिटायर हुए लोगों के लिए विशेष अनुकंपा पेंशन की व्यवस्था की गई है। डीएमके सरकार का दावा है कि टीएनएपीएस ओपीएस की प्रमुख विशेषताओं को शामिल करती है। हालांकि, विपक्षी दल और कर्मचारी संघ इसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्या यह वाकई पुरानी योजना के बराबर है। कई संगठन अभी भी पूरी ओपीएस बहाली की मांग पर अड़े हैं।