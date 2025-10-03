हादसा नहीं, जुबिन गर्ग की हुई हत्या.? शॉकिंग फुटेज ने खोली मर्डर मिस्ट्री, 4 गिरफ्तारियां के बाद नया ट्विस्ट

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत से पर्दा उठ रहा है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुई जुबिन की मौत पर नया ट्विस्ट सामने आया। जुबिन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत स्कूबा डाइविंग नहीं बल्कि स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई थी। असम पुलिस ने मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंता के बाद अब दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस ने उनके बैंड के दो सदस्य संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और एक्ट्रेस गायिका अमृतप्रभा महंता को गिरफ्तार किया। समाचार एजेंसी के मुताबिक, दोनों आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्हें दिन में तलाशी और पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, “हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।