Weather Update Today: यहां गर्मी वहां भयंकर बारिश ! इन राज्यों में बड़ा अलर्ट जारी

India’s Today Weather: देशभर में दिल्ली सहित बिहार, यूपी और पंजाब से लेकर कश्मीर तक लोगों को बारिश से राहत मिली है। हालांकि, इस दौरान कई राज्यों में पारा एक बार फिर से 35 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में उमस वाली गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि, आज मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में बारिश ( Weather Update Today ) की चेतावनी जारी की है। IMD का यह भी कहना है कि, अगले 2-3 दिनों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, दिल्ली (Delhi-NCR Weather Update), हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। राजस्थान (Rajasthan Weather Update) में मानसून अब लगभग विदाई की ओर है, लेकिन दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक जारी है. 27 सितंबर तक उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं. दिल्ली में फिलहाल अगले 3 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्व और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम काफी सक्रिय (Uttarakhand Weather Update) रहने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और पश्चिम मध्य प्रदेश में 27 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 24 और 25 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी भारत में मध्य महाराष्ट्र (Maharastra Weather Update), कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और गुजरात (Gujrat Weather Update) के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज (Lightning) के साथ तूफान और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए देशभर का मौसम अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट