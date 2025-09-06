टोटी कांड पर क्या बोले अखिलेश यादव?

उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) की सियासत में टोटी चोरी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है. समाजवादी पार्टी(Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) ने एक बार फिर ‘टोटी चोरी’ कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार(CM Yogi) और वरिष्ठ नौकरशाहों पर तीखा हमला बोला है…अखिलेश यादव ने ‘टोटी चोरी’ कांड को अवनीश अवस्थी(IAS Awanish Awasthi) और अभिषेक कौशिक(Abhishek Kaushik) की साजिश बताया…सपा प्रमुख ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह ‘टोटी चोरी’ के मामले को कभी नहीं भूल सकते…