क्या है ‘I love Muhammad’ ट्रेंड, सड़क से सोशल मीडिया तक छाया

कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को(Kanpur News) लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर चर्चा में है…शुक्रवार को शारदा नगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में सड़क पर उतरा और जुलूस निकाला…प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाए और पुलिस(UP Police) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की…यह मामला इतना ट्रेंड हो गया(I Love Muhammad Protest) है कि आज कल हर शख्स सोशल मीडिया पर ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर बनाकर अपना प्रोफाइल फोटो लगा रहे हैं और यूपी पुलिस पर तंज कर रहे हैं…