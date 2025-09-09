Patrika LogoSwitch to English

कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? सैलरी जान उड़ जाएंगे होश!

एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 09, 2025

आज का दिन पूरे देश के लिये अहम हैं क्योंकि आज देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है…21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था और इसपर चुनाव कराना आवश्यक हो गया था…एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है…आइए आपको बताते है भारत के उपराष्ट्रपति पद की शानदार सुविधाओं और वेतन के बारे में….

Published on:

09 Sept 2025 03:55 pm

कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? सैलरी जान उड़ जाएंगे होश!

