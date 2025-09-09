कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? सैलरी जान उड़ जाएंगे होश!

आज का दिन पूरे देश के लिये अहम हैं क्योंकि आज देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है…21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था और इसपर चुनाव कराना आवश्यक हो गया था…एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है…आइए आपको बताते है भारत के उपराष्ट्रपति पद की शानदार सुविधाओं और वेतन के बारे में….