पोस्टर से क्यों गायब लालू-राबड़ी.? तेजप्रताप यादव का बड़ा खुलासा

कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ वाली तस्वीर सामने आने के बाद RJD और लालू परिवार से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप की नई पार्टी का नाम ‘जन शक्ति जनता दल’ है। बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप ने सोशल मीडिया पर ‘जन शक्ति जनता दल’ का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष’ के रूप में दिखाया है। तेज प्रताप की पार्टी की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि उनकी पार्टी के पोस्टर पर लालू-राबड़ी की तस्वीर क्यों नहीं है? शनिवार को इस बात की जानकारी जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद दी. तेज प्रताप ने कहा, “मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं. मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूँ? वे राजद में हैं. यह मेरी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है. पार्टी नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। इसके बाद तेज प्रताप ने मीडिया से तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स में माता-पिता की तस्वीर नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स भी लगे हैं, उनमें माता-पिता की तस्वीरें भी नहीं हैं। जाकर जयचंद से पूछो… कि तेजस्वी के होर्डिंग में पार्टी के संस्थापक की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई।