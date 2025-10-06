कटक में क्यों भड़की हिंसा?, सामने आई चौंकाने वाली वजह

ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़पें हुईं, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। मूर्ति विसर्जन के दौरान शुरू हुई छोटी सी झड़प की आग देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई। जानकारी के मुताबिक, तेज संगीत और आयोजन में विवाद ने दो समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि चंद मिनटों में ही हिंसक झड़पों में बदल गया। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं से कटक शहर में भय का माहौल बन गया। इन झड़पों में 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सरकार ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया। जबकि 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। 13 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने शांति की अपील की है।