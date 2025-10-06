Patrika LogoSwitch to English

कटक में क्यों भड़की हिंसा?, सामने आई चौंकाने वाली वजह

सीएम मोहन चरण माझी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कटक एक हजार साल पुराना शहर है, जो भाईचारे और एकता के लिए जाना जाता है। घटना के बाद कटक में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 06, 2025

ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़पें हुईं, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। मूर्ति विसर्जन के दौरान शुरू हुई छोटी सी झड़प की आग देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई। जानकारी के मुताबिक, तेज संगीत और आयोजन में विवाद ने दो समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि चंद मिनटों में ही हिंसक झड़पों में बदल गया। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं से कटक शहर में भय का माहौल बन गया। इन झड़पों में 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सरकार ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया। जबकि 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। 13 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने शांति की अपील की है।

Published on:

06 Oct 2025 02:25 pm

Hindi News / National News / Videos / कटक में क्यों भड़की हिंसा?, सामने आई चौंकाने वाली वजह

