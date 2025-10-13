महिला पत्रकारों की नो एंट्री क्यों? तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने खुद बताई वजह

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की रविवार को हुई प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में नजारा अलग दिखा. इस बार महिला पत्रकार भी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में नजर आईं और उन्‍होंने सवाल भी पूछे. साथ ही आमिर खान मुत्तकी ने पिछली प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में हुई, ‘चूक’ पर अपनी सफाई भी दी. दो दिन पहले अपने मीडिया को दिये बयान में महिला पत्रकारों की गैरमौजूदगी को लेकर उठे विवाद को शांत करते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने रविवार को कहा कि ऐसा इरादतन नहीं किया गया था. मुत्तकी की नई दिल्ली में तीन दिनों में ये दूसरी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस थी, जिसमें कई महिला पत्रकारों ने भाग लिया. इस दौरान उन्‍होंने कहा, ‘अफगानिस्तान में इस्लामी शासन है. इस्लाम में सभी के अधिकार सुरक्षित हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी को आजादी है. किसी पर कोई पाबंदी नहीं है.