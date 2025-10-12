Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

TTP पर अफ़ग़ान विदेश मंत्री का बड़ा बयान, आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को दिखाई औकात

अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्तक़ी कहते हैं, "अफ़ग़ानिस्तान में अब टीटीपी की कोई मौजूदगी नहीं है। हमारे काबुल लौटने से पहले ही, पाकिस्तानी सेना ने कबायली इलाकों में अभियान चलाए थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे।

नई दिल्ली

image

Pankaj Meghwal

Oct 12, 2025

यह बयान अफ़ग़ान विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्तक़ी की ओर से पाकिस्तान और TTP (तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को लेकर दी गई सीधी और तीखी टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान की भूमिका से इनकार करते हुए पाकिस्तान को आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दी है।

मुत्तक़ी ने कहा कि TTP की अफ़ग़ानिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अभियानों के कारण कई लोग अफ़ग़ानिस्तान में शरणार्थी बनकर आए।

डूरंड रेखा (Afghanistan–Pakistan Border) पर नियंत्रण को उन्होंने असंभव बताया — “न चंगेज़ कर सका, न अंग्रेज़”।

पाकिस्तान पर सीधा सवाल: “अगर आपके पास सेना और ख़ुफ़िया एजेंसियाँ हैं, तो नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे?”

पाकिस्तान से आह्वान: “हमें दोष देने के बजाय अपने अंदरूनी मामलों को संभालें।”

संबंधित विषय:

Delhi News

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

12 Oct 2025 09:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Videos / TTP पर अफ़ग़ान विदेश मंत्री का बड़ा बयान, आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को दिखाई औकात

