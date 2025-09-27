Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

आखिरकार लॉन्च हुआ BSNL का 4G, देशभर में 98,000 साइट्स पर सर्विस शुरू

भारत में BSNL ने अब अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ओडिशा से देशभर में शुरू किया। इसके साथ ही BSNL अब उन टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो देशभर में 4G सर्विस देती हैं।

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Sep 27, 2025

भारत में BSNL ने अब अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ओडिशा से देशभर में शुरू किया। इसके साथ ही BSNL अब उन टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो देशभर में 4G सर्विस देती हैं।

Airtel, Jio और Vi पहले से ही 4G नेटवर्क दे रहे थे, लेकिन अब BSNL भी इस रेस में उतर आया है। BSNL का 4G नेटवर्क 98 हजार से ज्यादा साइटों पर शुरू किया गया है। खास बात यह है कि यह पूरी तकनीक भारत में ही विकसित की गई है – यानी यह एक पूरी तरह से स्वदेशी नेटवर्क है।

इस तकनीक को बनाने में करीब 37 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है जो खुद का टेलीकॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनमें स्वीडन, डेनमार्क, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले से शामिल हैं – और अब भारत भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गया है।

BSNL के इस 4G नेटवर्क को तैयार करने में भारतीय कंपनियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस नेटवर्क को रोलआउट और इंटीग्रेट करने का काम किया है, जबकि रेडियो एक्सेस नेटवर्क को तेजस नेटवर्क ने बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस 4G नेटवर्क को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से 5G में बदला जा सकता है। कंपनी की योजना है कि साल के अंत तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी जाए। BSNL का रिचार्ज प्लान प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सस्ता होता है। इससे उम्मीद की जा रही है कि वे यूजर्स, जिन्होंने नेटवर्क की समस्याओं की वजह से BSNL छोड़ दिया था, वे अब दोबारा जुड़ सकते हैं।

बता दें कि BSNL भले ही 5G लॉन्च में प्राइवेट कंपनियों से पीछे रहा हो, लेकिन अब वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे BSNL के 9 करोड़ से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स को बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड का फायदा मिल सकता है। भारत पहले ही 6G का रोडमैप भी पेश कर चुका है और उम्मीद है कि 2030 तक देश में 6G सर्विस भी शुरू हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बीएसएनएल

Business news

Jyotiraditya Scindia

pm modi

PM Narendra Modi

Published on:

27 Sept 2025 07:11 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Videos / आखिरकार लॉन्च हुआ BSNL का 4G, देशभर में 98,000 साइट्स पर सर्विस शुरू

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब, भोपाल गैस त्रासदी मामले पर अवमानना कार्रवाई

Madhya Pradesh Chief Secretary summoned to Supreme Court for contempt proceedings in Bhopal gas tragedy case
नई दिल्ली

भाजपा ने धर्मेंद्र और भूपेंद्र पर खेला दांव, बिहार और बंगाल की संभालेगे कमान

राजनीति

बंगाल में ‘सोनार बांग्ला’ का निर्माण करने वाली बनेगी सरकारः शाह

Home Minister Amit Shah
राजनीति

तलाक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पत्नी, दंपति के बीच कश्मकश पर जज ने पकड़ा माथा फिर…

Delhi High Court sets aside Family Court order on divorce in husband wife
नई दिल्ली

दिल्ली में 15 साल के छात्र पर दूसरे गुट ने किया हमला, मारपीट में मौत

Minor student murder in Delhi Mangolpuri other group suddenly attacked at night
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.