आखिरकार लॉन्च हुआ BSNL का 4G, देशभर में 98,000 साइट्स पर सर्विस शुरू

भारत में BSNL ने अब अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ओडिशा से देशभर में शुरू किया। इसके साथ ही BSNL अब उन टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो देशभर में 4G सर्विस देती हैं।

Airtel, Jio और Vi पहले से ही 4G नेटवर्क दे रहे थे, लेकिन अब BSNL भी इस रेस में उतर आया है। BSNL का 4G नेटवर्क 98 हजार से ज्यादा साइटों पर शुरू किया गया है। खास बात यह है कि यह पूरी तकनीक भारत में ही विकसित की गई है – यानी यह एक पूरी तरह से स्वदेशी नेटवर्क है।

इस तकनीक को बनाने में करीब 37 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है जो खुद का टेलीकॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनमें स्वीडन, डेनमार्क, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले से शामिल हैं – और अब भारत भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गया है।

BSNL के इस 4G नेटवर्क को तैयार करने में भारतीय कंपनियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने इस नेटवर्क को रोलआउट और इंटीग्रेट करने का काम किया है, जबकि रेडियो एक्सेस नेटवर्क को तेजस नेटवर्क ने बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस 4G नेटवर्क को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से 5G में बदला जा सकता है। कंपनी की योजना है कि साल के अंत तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी जाए। BSNL का रिचार्ज प्लान प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सस्ता होता है। इससे उम्मीद की जा रही है कि वे यूजर्स, जिन्होंने नेटवर्क की समस्याओं की वजह से BSNL छोड़ दिया था, वे अब दोबारा जुड़ सकते हैं।

बता दें कि BSNL भले ही 5G लॉन्च में प्राइवेट कंपनियों से पीछे रहा हो, लेकिन अब वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे BSNL के 9 करोड़ से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स को बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड का फायदा मिल सकता है। भारत पहले ही 6G का रोडमैप भी पेश कर चुका है और उम्मीद है कि 2030 तक देश में 6G सर्विस भी शुरू हो जाएगी।