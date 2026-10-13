ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) मनमोहन सिंह सरकार के समय केन्द्रीय मंत्री रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शहर से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार चुने गए। इनके पिता माधवराव सिन्धिया भी गुना से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 लोकसभा चुनाव में गुना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबर्इ में हुआ था। उनके माता-पिता ग्वालियर के पूर्व शासक माधवराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया थे, जो एक मराठा रियासत थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा ( Jyotiraditya Scindia in India ) का थामन थाम लिया है।

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