मगरमच्छ से मोटी हो गई सिंधिया की चमड़ी, पटवारी का केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला

Jitu Patwari and Scindia News- एमपी में कांग्रेस का किसान न्याय यात्रा अभियान जारी है। रविवार को शिवपुरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें PCC चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। शिवपुरी पहुंचने से पहले उन्होंने गुना बायपास पर सड़क हादसे में मारे गए दंपत्ति दीपक और प्रियंका कुशवाह के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। मृतक दंपत्ति की दो वर्ष की एक मासूम बच्ची है जिसे गोद में उठाकर दुलार किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ से भी मोटी हो गई है।