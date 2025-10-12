Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

मगरमच्छ से मोटी हो गई सिंधिया की चमड़ी, पटवारी का केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला

Jitu Patwari and Scindia News- एमपी में कांग्रेस का किसान न्याय यात्रा अभियान जारी है। रविवार को शिवपुरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें PCC चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए।

less than 1 minute read

शिवपुरी

image

deepak deewan

Oct 12, 2025

Jitu Patwari said Scindia's skin has become thicker than a crocodile

Jitu Patwari said Scindia's skin has become thicker than a crocodile

Jitu Patwari and Scindia News- एमपी में कांग्रेस का किसान न्याय यात्रा अभियान जारी है। रविवार को शिवपुरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें PCC चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। शिवपुरी पहुंचने से पहले उन्होंने गुना बायपास पर सड़क हादसे में मारे गए दंपत्ति दीपक और प्रियंका कुशवाह के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। मृतक दंपत्ति की दो वर्ष की एक मासूम बच्ची है जिसे गोद में उठाकर दुलार किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ से भी मोटी हो गई है।

करवा चौथ के दिन सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई थी। जीतू पटवारी ने कहा कि गंभीर हालत में दीपक को एंबुलेंस से भोपाल ले जाने के लिए 9.5 हजार रुपए लिए गए थे। उनके परिजनों ने यह बात बताई।

चमड़ी मगरमच्छ से मोटी हो गई

इस प्रकरण के बहाने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा। उन्होंने कहा, BJP को इतने वोट दे दिए। सिंधिया को भी चेहरा देख देख कर वोट दे देते हैं। इनकी चमड़ी मगरमच्छ से मोटी हो गई है। अब इन्हें हराना पड़ेगा।

शिवपुरी में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान न्याय यात्रा में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह एवं राज्यसभा सासंद अशोक सिंह भी उपस्थित थे। विधायक फूलसिंह बरैया, पंकज उपाध्याय, बाबू जंडेल, हरिबाबू राय, मुकेश मल्हौत्रा, साहब सिंह गुर्जर, कैलाश कुशवाहा, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव राव यादवेन्द्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी और किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Jyotiraditya Scindia

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 07:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / मगरमच्छ से मोटी हो गई सिंधिया की चमड़ी, पटवारी का केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्शन मोड में आए सीएमओ, लापरवाही बरतने वाले पांच कर्मचारी निलंबित

mp news
शिवपुरी

दरोगा के बाद CBI ने 2 लाख के इनामी TI को भी दबोचा, बेहद संगीन है मामला

MP News
शिवपुरी

NHAI की बड़ी लापरवाही! बीच सड़क से बिना खंभे हटाए ही शुरु कर दिया सर्विस रोड का निर्माण

शिवपुरी

एमपी में डैम में गिरी कार, पति-पत्नी व दो बच्चों को लोगों ने जान पर खेलकर बचाया..

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में ‘भाजपा विधायक चरस तस्करी में पार्टनर’, कांग्रेस विधायक का गंभीर आरोप

shivpuri mla
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.