मगरमच्छ से मोटी हो गई सिंधिया की चमड़ी, पटवारी का केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला

Jitu Patwari said Scindia's skin has become thicker than a crocodile
Jitu Patwari and Scindia News- एमपी में कांग्रेस का किसान न्याय यात्रा अभियान जारी है। रविवार को शिवपुरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें PCC चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। शिवपुरी पहुंचने से पहले उन्होंने गुना बायपास पर सड़क हादसे में मारे गए दंपत्ति दीपक और प्रियंका कुशवाह के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। मृतक दंपत्ति की दो वर्ष की एक मासूम बच्ची है जिसे गोद में उठाकर दुलार किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ से भी मोटी हो गई है।
करवा चौथ के दिन सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई थी। जीतू पटवारी ने कहा कि गंभीर हालत में दीपक को एंबुलेंस से भोपाल ले जाने के लिए 9.5 हजार रुपए लिए गए थे। उनके परिजनों ने यह बात बताई।
इस प्रकरण के बहाने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा। उन्होंने कहा, BJP को इतने वोट दे दिए। सिंधिया को भी चेहरा देख देख कर वोट दे देते हैं। इनकी चमड़ी मगरमच्छ से मोटी हो गई है। अब इन्हें हराना पड़ेगा।
शिवपुरी में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान न्याय यात्रा में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह एवं राज्यसभा सासंद अशोक सिंह भी उपस्थित थे। विधायक फूलसिंह बरैया, पंकज उपाध्याय, बाबू जंडेल, हरिबाबू राय, मुकेश मल्हौत्रा, साहब सिंह गुर्जर, कैलाश कुशवाहा, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव राव यादवेन्द्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी और किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
