नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ऐलान, NDA ने अपनी ओर से जारी किया ये नाम

NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय समिति की बैठक के बाद यह घोषणा पार्टी की।

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Aug 17, 2025

NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय समिति की बैठक के बाद यह घोषणा पार्टी की। उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार होंगे।

इस वक्त सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उनका राजनीतिक अनुभव और संगठन में सक्रिय भूमिका उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से की। 1998 और 99 में वे कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2003 से 2006 तक वे तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष भी रहे।

फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार और मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष पद रहते हुए उन्होंने 93 दिन की एक रथ यात्रा निकाली थी। इसका उद्देश्य – नदियों को जोड़ने की मांग को प्रमुखता देना, आतंकवाद के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना और अस्पृश्यता को खत्म करने की दिशा में काम करना था। संसद में वे वस्त्र उद्योग पर स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समितियों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने वीओ चिदंबरम कॉलेज, कोयंबटूर से बीबीए की पढ़ाई की है।

बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी सलाह और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पद छोड़ने का निर्णय लिया। अब सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, हालांकि अभी तक सिर्फ एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है, अगर विपक्ष भी अपनी ओर से किसी के नाम की घोषणा करता है तो चुनाव होना तय है।

