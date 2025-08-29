गणेश उत्सव की चारों तरफ धूम, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की बप्पा की आरती

गणेश उत्सव की धूम चारों तरफ है। सबके घर पर गणपति बप्पा पधार चुके है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर राजनेता, हर कोई गणेश उत्सव धूम-धाम से मना रहा है। इसी मौके पर दिल्ली में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने आवास पर गणेश आरती की। गणेश आरती करने के बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
India GDP Growth Rate: टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत ने की शानदार ग्रोथ, पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी जीडीपी
‘एक ने पकड़ा और दूसरे ने….’; गला घोंटू गैंग के सदस्यों ने दिया एक और घटना को अंजाम; देखें पूरा CCTV फुटेज