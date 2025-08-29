Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

गणेश उत्सव की चारों तरफ धूम, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की बप्पा की आरती

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर राजनेता, हर कोई गणेश उत्सव धूम-धाम से मना रहा है। इसी मौके पर दिल्ली में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने आवास पर गणेश आरती की।

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Aug 29, 2025

गणेश उत्सव की धूम चारों तरफ है। सबके घर पर गणपति बप्पा पधार चुके है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर राजनेता, हर कोई गणेश उत्सव धूम-धाम से मना रहा है। इसी मौके पर दिल्ली में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने आवास पर गणेश आरती की। गणेश आरती करने के बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Delhi News

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

Published on:

29 Aug 2025 10:41 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / गणेश उत्सव की चारों तरफ धूम, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की बप्पा की आरती

