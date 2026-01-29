Rajasthan Congress की दिल्ली में बैठक, हाईकमान के संग रणनीति पर चर्चा, 3 माह बाद सौंपेंगे Report

Rajasthan Congress कांग्रेस आलाकमान ने गुरुवार को नई दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे Mallikarjun Kharge , राहुल गांधी Rahul Gandhi और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी संगठन और रणनीति को लेकर चर्चा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा Govind Singh Dotasra , नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली Tikaram Jully ने बैठक में हाईकमान के समक्ष एसआईआर और मनरेगा को लेकर पार्टी द्वारा चलाए गए मूवमेंट की जानकारी रखी।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़