29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Rajasthan Congress की दिल्ली में बैठक, हाईकमान के संग रणनीति पर चर्चा, 3 माह बाद सौंपेंगे Report

Rajasthan Congress कांग्रेस आलाकमान ने गुरुवार को नई दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे Mallikarjun Kharge , राहुल गांधी Rahul Gandhi और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी संगठन और रणनीति को लेकर चर्चा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा Govind Singh [&hellip;]

Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 29, 2026

Rajasthan Congress कांग्रेस आलाकमान ने गुरुवार को नई दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे Mallikarjun Kharge , राहुल गांधी Rahul Gandhi और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी संगठन और रणनीति को लेकर चर्चा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा Govind Singh Dotasra , नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली Tikaram Jully ने बैठक में हाईकमान के समक्ष एसआईआर और मनरेगा को लेकर पार्टी द्वारा चलाए गए मूवमेंट की जानकारी रखी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political news

Published on:

29 Jan 2026 10:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Videos / Rajasthan Congress की दिल्ली में बैठक, हाईकमान के संग रणनीति पर चर्चा, 3 माह बाद सौंपेंगे Report

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

UP Cabinet Decision: क्या नोएडा बनेगा महानगर निगम ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला! जानिए क्या हुआ

UP News
नई दिल्ली

सिर्फ नियम नहीं, नीयत…अखिलेश यादव ने UGC पर कही बड़ी बात, BJP पर किए तीखे सवाल

akhilesh yadav raises questions to bjp and statement over ugc
नई दिल्ली

फेज-5A को मिली मंजूरी, सेंट्रल सेक्रेटेरियट बनेगा दिल्ली मेट्रो का ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन…लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ

Central Secretariat to become Delhi Metro triple interchange station
नई दिल्ली

न सिस्टम जागा, न एंबुलेंस मिली: 7 किमी रिक्शे पर पत्नी का शव ढोता रहा गरीब मजदूर…स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल

labourer carried his wife's body on a rickshaw in Faridabad
नई दिल्ली

रिश्वतखोर ASI को होगी ढाई साल की जेल, 30 साल पुराने केस में हाईकोर्ट सख्त, निचली अदालत को लगाई फटकार

delhi asi corruption case high court upholds conviction after 30 years
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.