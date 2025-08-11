दिल्ली में टेस्ला कार का जलवा, पहला चार्जिंग स्टेशन हुआ लॉन्च

दिल्ली के Aerocity में आज का नज़ारा कुछ अलग था। चमचमाती Tesla Model Y, रोशनी में नहा रही थी… और पास खड़े लोग, कैमरे निकाल-निकाल कर तस्वीरें खींच रहे थे। सिर्फ 27 दिन पहले भारत में Tesla ने आधिकारिक एंट्री की थी, मुंबई के BKC Experience Center के साथ। अब, राजधानी में Tesla का दूसरा Experience Center… साथ में, दिल्ली का पहला Tesla Charging Station भी। ये कोई साधारण चार्जिंग स्टेशन नहीं… Lower Ground Floor, Worldmark 3 में मौजूद ये स्टेशन, Tesla के V4 Superchargers से लैस है। 4 DC Supercharging Stalls और 3 AC Destination Chargers… मतलब, आपकी ज़रूरत के हिसाब से चार्जिंग का विकल्प। Tesla के मुताबिक, ये वही नेटवर्क है जिसका uptime है 99.95%…